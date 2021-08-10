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Бойовики відпрацювали на Донбасі танковий наступ з підтримкою артилерії

Автор: Дмитро Левицький

Незаконні збройні формування Росії минулого тижня провели командно-штабні навчання своїх окупаційних корпусів на Донбасі. Окупанти відпрацювали наступ танкових та мотострілецьких підрозділів з підтримкою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Також, за даними української розвідки, проросійські бойовики проводили заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.

"Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з’єднань та частин до проведення зборів із резервістами", - зазначили в Міноборони.

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