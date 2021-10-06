Боевики открывают огонь из запрещенного оружия: 6 обстрелов на Донбассе, есть раненый
Боевики за прошедшие сутки, 5 октября, 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского оккупанты обстреляли дважды позиции ООС, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
В районе Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Также отмечается, что в направлении Крімского российские наемники дважды применили минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В результате вражеского обстрела один боец получил огнестрельное осколочное ранение.
"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.
На обстрелы боевиков наши воины открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Также отмечается, что рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских защитников, остались неизменными.
Напомним, что боевики готовятся усилить обстрелы. Разведка сообщила о тренировках оккупантов и о пополнении боеприпасов.