Боевики открывают огонь из запрещенного оружия: 6 обстрелов на Донбассе, есть раненый

Боевики за прошедшие сутки, 5 октября, 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты обстреляли дважды позиции ООС, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Также отмечается, что в направлении Крімского российские наемники дважды применили минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеского обстрела один боец получил огнестрельное осколочное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.

На обстрелы боевиков наши воины открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Также отмечается, что рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских защитников, остались неизменными.