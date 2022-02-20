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Боевики в ОРДЛО начали "мобилизировать" несовершеннолетних, - Денисова

Автор: Сергей Пышкин

На Донбассе началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Денисовой.

"В так называемых "военных училищах" НЗФ "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", - добавляет Денисова.

Как отмечает омбудсмен, такие поступки со стороны оккупационных властей нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает привлекать детей к вооруженным конфликтам.

"Призываю Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на вовлечение детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, на временно оккупированных территориях, в ряды незаконных вооруженных формирований", - пишет Денисова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупационная власть Донбасса принудительно мобилизует этнических греков.

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