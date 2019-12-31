Боевики один раз обстреляли позиции украинских военных

На Донбассе в течение текущих суток 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что из вооружения БТР противник обстрелял позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, на Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В воскресенье, 29 декабря, на российские незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.