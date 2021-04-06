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Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 6 апреля, на Донбассе вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Невельское. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела украинский военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также, по данным штаба ООС, один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о факте нарушения со стороны вооруженных формирований России.

Напомним, 6 апреля на Донбассе в результате обстрела вблизи Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.

Кроме того, за минувшие сутки, 5 апреля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

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