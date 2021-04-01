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Боевики на один день откроют КПВВ под Донецком

Автор: Игорь Литвиненко

Группировка "ДНР" в пятницу, 2 апреля, на один день откроет контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка". Данный пункт пропуска смежный с КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Пересечь линию разграничения можно с 9:00 до 16:30.

При этом для граждан, которые въезжают из оккупированной территории, необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины. Они должны установить приложение "Вдома" и отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Ее можно отменить, получив отрицательный результат экспресс-теста на антиген коронавируса, который можно будет сделать на КПВВ "Новотроицкое" бесплатно. Также самоизоляцию можно отменить, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

Для въезда на оккупированную часть Донецкой области необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР". Также нужно заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования", либо сдать экспресс-тест на COVID за около 650 грн (1750 рублей). В случае отрицательного результата все равно необходимо будет давать согласие на самоизоляцию. При положительном тесте человек направляется в больницу.

Напомним, в начале марта боевики ввели пропуска для пересечения КПВВ.

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