Бойовики облаштовують нові оборонні позиції поблизу Донецького аеропорту

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати домовленості про припинення вогню на Донбасі . Зокрема, противник відновив роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил .

Українські військові зафіксували, що бойовики відновили роботи по дообладнанню оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту 8 квітня. Також оборонні позиції у бік лінії розмежування противник почав облаштовувати біля Широкіно.

"Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Крім цього порушення з боку бойовиків продовжують фіксувати спостерігачі ОБСЄ. Так, днями безпілотник ОБСЄ виявив розміщення біля Бойківського 14 танків Т-72, які перебували з порушеннями лінії відводу. Ще 18 танків, 6 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" були виявлені біля Покровки.

Крім цього бойовики продовжують військові навчання на полігонах, метою яких є "проведення збройних провокацій і можлива ескалація конфлікту".

"Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку і здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ВСУ і роблять неможливим верифікацію сфабрикованих окупантами фейків", - заявили в штабі.