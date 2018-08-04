Бойовики обстріляли житлові райони Мар'їнки, поранені поліцейські, - ООС

Поліцейські патрулювали житлові квартали міста

На Донбасі протягом доби, 4 серпня, бойовики вісім разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті обстрілу двоє поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що за цю добу, з 7 до 18 годин, російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. При цьому важке озброєння не застосовувалося.

Сьогодні бойовики відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар'їнка, Чермалик, Гнутово, Водяне та Широкіно.

Зазначимо, що втрат серед українських військовослужбовців немає.

Разом з цим, у 10:50 супротивник із стрілецької зброї обстріляв північно-східну околицю Мар'їнки. В результаті обстрілу поранення отримали поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області зі складу Об'єднаних сил. Відзначається, що вони патрулювали житлові квартали. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі 3 серпня бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі 6 разів з важкого озброєння.