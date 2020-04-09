Боевики обстреляли жилые дома в Хуторе Вольном

Пророссийские боевики сегодня, 9 апреля, обстреляли жилые дома в населенном пункте Хутор Вольный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, оккупанты из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов обстреляли окрестности Хутора Вольного. Один из снарядов от АГС-17 разорвался во дворе местной жительницы. Осколки повредили окна и кровлю дома. Никто из жильцов не пострадал.

В ответ на вражеский обстрел, который угрожал жизни и здоровью мирных жителей, украинские военнослужащие открыли огонь по позициям боевиков.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование минских договоренностей", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 9 апреля незаконные российские вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го калибра. В районе Новгородского оккупанты применили ПТРК.