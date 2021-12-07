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Боевики обстреляли жилой дом в Зайцево, жертв среди населения нет

Автор: Александр Мороз

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилой дом в Зайцево на Бахмутском направлении. Жертв среди мирного населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Сообщается, что сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований поврежден жилой дом в селе Зайцево. В частности, повреждены окна в двух квартирах.

Полиция обследует населенный пункт, документирует последствия преступления и выясняет, какая помощь необходима местным жителям. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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ДонбассЗайцево