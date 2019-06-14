Боевики обстреляли жилой дом в Марьинке

В результате обстрела боевиков в Марьинке (Донецкая область) произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что пострадавшего хозяина дома госпитализировали с контузией и травмами.

"Вражеские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" после огневой отработки по населенному пункту Марьинка сбежали в жилые кварталы Донецка, где укрылись от артиллерийского огня в ответ в плотной застройке города", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 13 июня, на Донбассе боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. От начала текущих суток, 14 июня, боевики обстреляли позиции Объединенных сил два раза - возле города Марьинка и поселка Южное.

РБК-Украина писало, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили девять шагов для урегулирования ситуации на Донбассе.