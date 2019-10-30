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Бойовики обстріляли Зайцеве і Кримське

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 12:42
Бойовики обстріляли Зайцеве і Кримське
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

На Донбасі протягом поточної доби, 30 жовтня, збройні формування РФ і її найманці порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що вчора, бойовики здійснили обстріл поблизу населеного пункту Кримське, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм (5 мін).

Сьогодні, окупаційні війська здійснили обстріл поблизу населених пунктів Зайцеве Північне і Кримське застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм (6 мін).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань РФ", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, 29 жовтня збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петровському.

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