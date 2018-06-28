Боевики обстреляли Зализне, ранены двое мирных жителей

Боевики обстреляли Железное из минометов калибром 82-мм

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошедших суток, 28 июня 2018 года боевики обстреляли населенный пункт Зализне. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Зализне. Пострадали два гражданских лица", - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе на протяжении прошлых суток, 27 июня, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов трое наших бойцов были убиты и трое ранены.

Впоследствии стало известно, что трое погибших на Донбассе военнослужащих, которые получили смертельных ранений 27 июня, в результате обстрелов, служили в 93 отдельной механизированной бригаде (ОМБр) "Холодный Яр", которая дислоцируется в Харькове.

Все погибшие бойцы будут представлены к государственным наградам