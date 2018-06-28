Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Боевики обстреляли Зализне, ранены двое мирных жителей

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 08:25
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Боевики обстреляли Железное из минометов калибром 82-мм

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошедших суток, 28 июня 2018 года боевики обстреляли населенный пункт Зализне. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Зализне. Пострадали два гражданских лица", - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе на протяжении прошлых суток, 27 июня, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов трое наших бойцов были убиты и трое ранены.

Впоследствии стало известно, что трое погибших на Донбассе военнослужащих, которые получили смертельных ранений 27 июня, в результате обстрелов, служили в 93 отдельной механизированной бригаде (ОМБр) "Холодный Яр", которая дислоцируется в Харькове.

Все погибшие бойцы будут представлены к государственным наградам

Боевики за сутки обстреливали украинских военных 32 раза, - ООС Вследствие обстрелов боевиков повреждены жилые дома в н. п. Золотое-4
Теги публикации: боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь