Боевики обстреляли жилой дом в Зайцево, жертв среди населения нет
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилой дом в Зайцево на Бахмутском направлении. Жертв среди мирного населения нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Сообщается, что сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований поврежден жилой дом в селе Зайцево. В частности, повреждены окна в двух квартирах.
Полиция обследует населенный пункт, документирует последствия преступления и выясняет, какая помощь необходима местным жителям. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.