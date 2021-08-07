Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый

Состояние здоровья раненого воина-средней тяжести.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

"Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры", - отмечают в ООС.

В частности, 5 августа боевики обстреляли Красногоровку с применением противотанковых пушек.

Также 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по окраине населенного пункта Галицинівка из артиллерийских систем калибра 122мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорогу.