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Бойовики обстріляли військових, які надавали допомогу цивільним у Пісках. Є загиблий і поранений

Автор: РБК-Україна

Російські найманці застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках. Унаслідок ураження один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Стан здоров’я пораненого воїна - середньої важкості.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

"Це вже не перший випадок, коли противник нехтує досягнутими домовленостями та здійснює обстріли цивільної інфраструктури", - наголошують в ООС.

Зокрема, 5 серпня бойовики обстріляли Красногорівку із застосуванням протитанкових гармат.

Також 5 серпня збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь по околиці населеного пункту Галицинівка з артилерійських систем калібру 122мм, внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

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