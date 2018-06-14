Боевики обстреляли Водяное, есть пострадавший

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт

Боевики на Донбассе вчера вечером, 13 июня 2018 года, обстреляли Водяное (Донецкая область), в результате чего пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"Боевики обстреляли село вчера около 18.00. Поврежден дом, где находился 71-летний мужчина. Пенсионер получил ранения, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент в Водяном осталось всего 9 жилых домов.

По данному факту полиция возбудила дело по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

Фото: последствия обстрела (police.dn.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения.