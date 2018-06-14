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Бойовики обстріляли Водяне, є постраждалий

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 11:19
Фото: наслідки обстрілу (police.dn.ua)
Фото: наслідки обстрілу (police.dn.ua)

Поліція кваліфікувала подію як теракт

Бойовики на Донбасі вчора ввечорі, 13 червня 2018 року, обстріляли Водяне (Донецька область), внаслідок чого постраждала одна людина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

"Бойовики обстріляли село вчора близько 18.00. Пошкоджений будинок, де знаходився 71-річний чоловік. Пенсіонер отримав поранення, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі у Водяному залишилося всього 9 жилих будинків.

За вказаним фактом поліція порушила справу за ст.258 Кримінального кодексу України (теракт).

Фото: наслідки обстрілу (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення.

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Теги публікації: Донбас, полиция, обстрел, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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