Бойовики обстріляли Водяне, є постраждалий

Поліція кваліфікувала подію як теракт

Бойовики на Донбасі вчора ввечорі, 13 червня 2018 року, обстріляли Водяне (Донецька область), внаслідок чого постраждала одна людина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

"Бойовики обстріляли село вчора близько 18.00. Пошкоджений будинок, де знаходився 71-річний чоловік. Пенсіонер отримав поранення, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі у Водяному залишилося всього 9 жилих будинків.

За вказаним фактом поліція порушила справу за ст.258 Кримінального кодексу України (теракт).

Фото: наслідки обстрілу (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення.