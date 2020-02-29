Боевики обстреляли украинских военных возле КПВВ

На Донбассе сегодня, 29 февраля, российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских военных, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В штабе сообщили, что боевики вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Кроме того, сейчас осуществления пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный". Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Всего в течение текущих суток вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций.

Напомним, вчера, 28 февраля, на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный. Российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом была зафиксирована вражеская снайперская активность.