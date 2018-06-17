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Боевики обстреляли украинских военных возле Лебединского, - ООС

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 19:50
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Лебединского, что на Мариупольском направлении. Об этом говорится в возведение ООС по состоянию на 18:00 17 июня в Facebook.

"Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные на провокации противника не отвечали. За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

В целом ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

 

Зведення станом на 18:00 17 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 17 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 17 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрела со стороны боевиков поселка Пивденное местная жительница получила ранения.

Командование РФ на Донбассе формирует снайперские подразделения за счет россиян, - ГУР Боевики обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, ранен украинский военный
Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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