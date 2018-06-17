Боевики обстреляли украинских военных возле Лебединского, - ООС

Потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Лебединского, что на Мариупольском направлении. Об этом говорится в возведение ООС по состоянию на 18:00 17 июня в Facebook.

"Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные на провокации противника не отвечали. За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

В целом ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрела со стороны боевиков поселка Пивденное местная жительница получила ранения.