Внаслідок обстрілу бойовиками Південного поранено мирну жительку

На даний час потерпілій внаслідок обстрілу надано невідкладну допомогу

На Донбасі у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) внаслідок обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення. Про це у ходу брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"В районі проведення Операції об'єднаних сил продовжуються злочини російсько-терористичних військ проти мирного населення Донбасу. За вчорашній день в результаті обстрілу окупаційною владою селища Південне отримала осколкові мінні поранення грудної клітини та стегна місцева мешканка", - зазначив Бондарчук.

За його словами, на даний час потерпілій надано невідкладну допомогу та евакуйовано до медичного закладу.

Нагадаємо, в районі проведення ООС з початку доби у неділю, 17 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Додамо, раніше місія спостерігачів ОБСЄ показала наслідки обстрілів Південного на лінії зіткнення.