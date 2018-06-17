Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Внаслідок обстрілу бойовиками Південного поранено мирну жительку

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 16:58
Фото: наслідки обстрілів Південного (facebook.com/oscesmm)
Фото: наслідки обстрілів Південного (facebook.com/oscesmm)

На даний час потерпілій внаслідок обстрілу надано невідкладну допомогу

На Донбасі у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) внаслідок обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення. Про це у ходу брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"В районі проведення Операції об'єднаних сил продовжуються злочини російсько-терористичних військ проти мирного населення Донбасу. За вчорашній день в результаті обстрілу окупаційною владою селища Південне отримала осколкові мінні поранення грудної клітини та стегна місцева мешканка", - зазначив Бондарчук.

За його словами, на даний час потерпілій надано невідкладну допомогу та евакуйовано до медичного закладу.

Нагадаємо, в районі проведення ООС з початку доби у неділю, 17 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Додамо, раніше місія спостерігачів ОБСЄ показала наслідки обстрілів Південного на лінії зіткнення.

Під Торецьком у результаті обстрілу бойовиків поранено жінку Бойовики обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, поранено українського військового
Теги публікації: обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся