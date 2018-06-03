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Боевики обстреляли украинских военных в районе КПВВ "Новотроицкое"

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 10:13
Фото: последствия обстрела (dpsu.gov.ua)
Фото: последствия обстрела (dpsu.gov.ua)

В результате обстрела никто не пострадал

Пророссийские боевики на Донбассе ночью обстреляли военнослужащих из состава Объединенных сил в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что около 01:00 боевики со стороны населенных пунктов Еленовка и Ясное обстреляли украинских военных. Во время обстрела пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", который находится рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.

"Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе уточнили, что в ночное время мирных жителей на территории контрольного пункта не было.

 

Фото: последствия обстрела

Напомним, вчера боевики обстреляли пограничный наряд на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донецк, обстрел, КПВВ, Новотроицкое  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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