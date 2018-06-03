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Бойовики обстріляли українських військових в районі КПВВ "Новотроїцьке"

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 10:13
Фото: наслідки обстрілу (dpsu.gov.ua)
Фото: наслідки обстрілу (dpsu.gov.ua)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Проросійські бойовики на Донбасі вночі обстріляли військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке". Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що близько 01:00 бойовики з боку населених пунктів Оленівка і Ясне обстріляли українських військових. Під час обстрілу кулі потрапляли в бетонні укриття контрольного пункту "Березове", який знаходиться поруч з КПВВ "Новотроїцьке" на дорожньому коридорі Донецьк-Маріуполь.

"Склад прикордонного наряду знаходився в укриттях, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі уточнили, що в нічний час мирних жителів на території контрольного пункту не було.

 

Фото: наслідки обстрілу

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли прикордонний наряд на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донецьк, обстрел, КПВВ, Новотроицкое  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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