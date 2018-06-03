Бойовики обстріляли українських військових в районі КПВВ "Новотроїцьке"

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Проросійські бойовики на Донбасі вночі обстріляли військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке". Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що близько 01:00 бойовики з боку населених пунктів Оленівка і Ясне обстріляли українських військових. Під час обстрілу кулі потрапляли в бетонні укриття контрольного пункту "Березове", який знаходиться поруч з КПВВ "Новотроїцьке" на дорожньому коридорі Донецьк-Маріуполь.

"Склад прикордонного наряду знаходився в укриттях, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі уточнили, що в нічний час мирних жителів на території контрольного пункту не було.

Фото: наслідки обстрілу

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли прикордонний наряд на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області.