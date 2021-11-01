UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вблизи Новолуганского. Они обстреливали украинские позиции четыре раза.

Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 31 октября, боевики 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил боевую травму.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс