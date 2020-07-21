Боевики обстреляли украинские позиции под Павлополем, ранены двое бойцов

На Донбассе пророссийские боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции под Павлополем. В результате обстрела ранения получили двое бойцов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли бойцов ООС.

"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В ответ украинская сторона применила огневые средства, потери противника уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на сегодняшних переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будут обсуждать вопросы пропуска людей через линию разграничения.