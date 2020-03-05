Боевики обстреляли участок разведения возле Петровского

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали факты нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил в районе Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 4 марта, ночью и утром 1 марта в Петровском были зафиксированы разрывы двух снарядов и 8 дульних вспышек в пределах участка разведение сил. Обстрелы были осуществлены пророссийскими боевиками.

"Этот случай не является исключением. В непосредственной близости к району разведения сил и средств неоднократно нарушался режим прекращения огня в восточной части участка разведения, в юго-восточном углу участка в районе высоты 202,9, а также со стороны населенного пункта Викторовка", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, вчера российско-оккупационные силы из стрелкового оружия осуществили обстрел участка разведения в районе Петровского в присутствии патруля СММ ОБСЕ. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Указанные действия еще раз подтверждают нежелание вооруженных формирований российской федерации остановить вооруженный конфликт", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 5 марта на Донбассе были ранены 3 украинских военных. Оккупанты применяли артсистемы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.