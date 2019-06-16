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Бойовики обстріляли школу в окупованій Михайлівці

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 11:37
Бойовики обстріляли школу в окупованій Михайлівці
Ілюстративне фото (osce.org)

За даними ОБСЄ, школа була обстріляна зі стрілецької зброї

Російські найманці у четвер, 13 червня, обстріляли будівлю діючої школи у окупованому населеному пункті Михайлівка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.

Так, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували пошкодження діючої школи у непідконтрольній українському уряду Михайлівці, що за 58 км на захід від Луганська. Спостерігачі виявили свіжі отвори від куль у склопакетах вікон на декількох поверхах будівлі.

"Пошкодження було спричинено вогнем зі стрілецької зброї. Директор школи повідомила про те, що пошкодження сталися уночі 13 червня", - йдеться у звіті ОБСЄ.

За даними Місії, найближчі позиції бойовиків розташовані за 700 метрів на північ від пошкодженої школи.

Крім того, у окупованій Михайлівці спостерігачі виявили пошкодження внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї місцевого магазину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона Спільного центру контролю й координації зафіксувала обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка російськими найманцями. Обстріл населеного пункту стався у п’ятницю, 14 червня, близько 5 ранку. Під час обстрілу в будинку перебувало 7 осіб, які зазнали травм різної ступені тяжкості.

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