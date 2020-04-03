Боевики обстреляли школу на Донбассе, прокуратура открыла дело

В Луганской области прокуратура открыла производство по факту обстрела пришкольной территории пророссийскими боевиками в Новотошковском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По данным ведомства, 1 апреля незаконные вооруженные формирования обстреляли пришкольную территорию и жилой сектор Новотошковского. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от помещения школы.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстрел произведен со стороны незаконных вооруженных формирований РФ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны. Действия боевиков противоречат статье 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.

Напомним, в марте пророссийские боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы на окраинах Марьинки. Под обстрел попала общеобразовательная школа. Школьников и персонал школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.