Боевики обстреляли из пулеметов позиции ООС возле Орехового, есть раненые

Боевики на Донбассе от начала суток 8 раз вели огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие обстрелов российских оккупационных войск ранения получили двое защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, оккупанты после 6:00 вели огонь в районе Орехового применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также через час они обстреляли украинские позиции из пулемета возле Хутора Вильный. Ночью недалеко от населенного пункта Чермалык была зафиксирована активность вражеского снайпера.

Вместе с тем, боевики дважды обстреляли защитников Марьинки используя станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Также оккупационные войска вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Объединенных сил вблизи Новотроицкого.

Кроме того, возле Гнутового разорвались 5 мин, которые боевики выпустили из стороны Верхньоширокивского. Также ими были применены беспилотники для обстрелов защитников в районе Павлополя.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил на агрессию противника ответили огнем из штатного вооружения. Двое наших бойцов получили ранения в результате сегодняшних обстрелов оккупантов.

Напомним, боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранату, в результате чего пострадал военный Вооруженных сил.

Также РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих получили ранения.