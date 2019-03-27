Боевики обстреляли из пулемета беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ вблизи неподконтрольного правительству Долгого (Луганская обалсть) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Как отмечается, БПЛА не был поврежден.

"В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия, пролетавшего вблизи неподконтрольного правительству Долгого, стреляли из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками.

Также миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Золотого.

Также участники мисии СММ ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, которые совершили боевики на Донбассе.

Один из обстрелов произошел в микрорайоне Трудовсково Петровского района города Донецка на вул. Самарской, 1. В частности, зафиксировано повреждение здания школы. Это - 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем из крупнокалиберного пулемета.