Боевики обстреляли предприятие в Новолуганском, - СЦКК

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие из миномета 120 мм

В Новолуганском Донецкой области оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Бахмутский аграрный союз" (БАС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook

Украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают нарушать режим прекращения огня. От их действий больше всего страдает мирное население и объекты инфраструктуры.

"6 ноября 2018 года под огнем боевиков снова оказалось сельскохозяйственное предприятие "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском. Многострадальной свиноферме в очередной раз нанесен значительный материальный ущерб", - сообщают в пресс-службе.

Прибывшая на место события группа украинской стороны СЦКК выяснила, что 6 ноября 2018, около 17:40, по направлению Доломитного с применением минометов 120 мм вооруженные формирования РФ произвели обстрел предприятия.

Офицеры украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения от взрыва мины 120 мм, что попала в ветку дерева напротив санитарного забоя "БАС". Также было выявлено 4 воронки в асфальте от 120 мм мины на территории транспортного цеха и четыре воронки в асфальте на территории частного предприятия "КОММУН-ВИТ".

"На территории "БАС", в результате попадание 120 мм мины, повреждено металлическое ограждение, воздушный конденсатор и фреонопровод холодильной установки, металлические двери, стеклянные окна и электрические провода цеха санитарного убоя, стены забора и стены поста охраны, пластиковое окно и стену кабинета начальника транспортного цеха, входные двери на второй этаж здания, стены коридора второго этажа здания транспортного цеха, устройство для уборки подсолнечника, автомобиль ГАЗ (молоковоз), автомобили "Газель" и КамАЗ, а также трактор "Беларусь" На территории "КОММУН-ВИТ" в результате попадания четырех 120 мм мин значительных повреждений не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним, США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО. В посольстве отметили, что так Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе.