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Боевики обстреляли позиции ВСУ под Водяным и Лебединским из минометов

Новости » Происшествия    05.04.2019 - 13:27
Боевики обстреляли позиции ВСУ под Водяным и Лебединским из минометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ситуация находится под полным контролем подразделений ВСУ

На Донбассе с начала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск, все произошли на Донецком направлении.

В частности, в 6:18 противник применил огонь минометов 120-го калибра, с расходом 13 боеприпасов, в направлении села Водяное.

В это же время, со стороны села Саханка российско-оккупационные войска обстреляли позиции наших войск на подступах к Лебединскому, выпустив две мины 120-го калибра, и ведя огонь из пулеметов.

Неподалеку Павлополя задокументирован вражеский огонь из боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Добавим, потерь в рядах украинских защитников нет, ситуация находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Украины.

Боевики обстреляли позиции ВСУ под Водяным и Лебединским из минометов

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 4 апреля ранен один украинский военный

Накануне глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что с начала зимы при пересечении линии соприкосновения на Донбассе умерли 16 человек преимущественно пожилого возраста.

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