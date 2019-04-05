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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським з мінометів

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 13:27
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським з мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ситуація знаходиться під повним контролем підрозділів ЗСУ

На Донбасі з початку поточної доби бойовики три рази обстріляли позиції українських військових. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

З початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстрілів з боку російсько-німецьких окупаційних військ, усі сталися на Донецькому напрямку.

Зокрема, в 6:18 противник застосував вогонь мінометів 120-го калібру, з витратою 13 боєприпасів, в напрямку села Водяне.

В цей же час, з боку села Саханка російсько-окупаційні війська обстріляли позиції наших військ на підступах до Лебединского, випустивши дві міни 120-го калібру, і ведучи вогонь з кулеметів.

Неподалік Павлополя задокументований ворожий вогонь бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів.

Додамо, втрат у лавах українських захисників немає, ситуація знаходиться під повним контролем підрозділів Збройних сил України.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським з мінометів

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 4 квітня поранений один український військовий.

Напередодні глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Эртурул Апакан заявив, що з початку зими при перетині лінії зіткнення на Донбасі померли 16 осіб переважно похилого віку.

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Теми: Новини ООС
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