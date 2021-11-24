Боевики обстреляли позиции украинских пограничников на Донбассе

Боевики сегодня утром обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка". Во время обстрела противником применены минометы калибра 82 мм.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.
Этот блокпост расположен на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".
Во время обстрела противником применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов.
"Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.