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Бойовики обстріляли позиції українських прикордонників на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики сьогодні зранку обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка". Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Цей блокпост розташований на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове".

Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів.

"Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", - йдеться у повідомленні.

Фото: бойовики обстріляли прикордонників на Донбасі (dpsu.gov.ua/ua)
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Донбас