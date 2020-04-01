Боевики обстреляли позиции ООС возле Марьинки и Павлополя

С начала 1 апреля российские незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, после 4-х часов утра оккупационные силы из противотанковых гранатометов обстреляли позиции украинских защитников вблизи Марьинки.

Уже с 7:10 огонь противника был направлен против подразделений Объединенных сил в районе Павлополя. Наемники применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение боевой машины пехоты.

В результате вражеской огневой активности ни один украинский военный из состава Объединенных сил не пострадал. Потери боевиков уточняются.

"Подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и ежеминутно находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 марта в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военный. Смертельные ранения получил командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029, лейтенант Александр Маланчук.