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Три нарушения "тишины" на Донбассе: оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское

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Донбасс, Пятница 31 декабря 2021 07:51
Три нарушения "тишины" на Донбассе: оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское Фото: боевики на Донбассе трижды открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Украинские воины не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отмечают в штабе.

С начала суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 29 декабря боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранение военный.

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