Три нарушения "тишины" на Донбассе: оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское
Фото: боевики на Донбассе трижды открывали огонь (Getty Images)
За прошедшие сутки, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Украинские воины не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Крымского наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отмечают в штабе.
С начала суток обстрелов не зафиксировано.
Напомним, 29 декабря боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранение военный.