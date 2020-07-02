Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Луганска

В четверг, 2 июля, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. На участках разведения режим "тишины" придерживался.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганска боевики дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики начали обустраивать свои позиции на участке разведения сил "Петровское".

Кроме того, 1 июля боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранения получил украинский военный.