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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 25 сентября, на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Авдеевка. Выстрелы были осуществлены из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", - говорится в сообщении.

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Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину".

Кроме того, ночью 24 сентября в больнице умер украинский военный Константин Оверко. Он был ранен вражеским снайпером в зоне ООС еще 20 июня.

Добавим, что боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения, используя при этом запрещенные международными конвенциями мины.

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