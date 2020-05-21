Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки: ранен украинский военный

На Донбассе сегодня, 21 мая, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из гранатометов позиции украинских военных. В результате один украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в ООС, в ответ украинские военные применили дежурные огневые средства. Потери боевиков уточняются.

"Сегодня, 21 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженных формирований Российской Федерации открыли огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня боевики обстреляли грузовик ВСУ, в результате чего погиб один украинский военный. Кроме этого пятеро военных получили ранения.

Также сообщалось, что вечером 20 мая в результате выполнения боевой задачи вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили ранения.