Бойовики обстріляли позиції ООС в районі Лебединського, - штаб

Внаслідок обстрілів на Донбасі ніхто з військових не постраждав

Бойовики на Донбасі сьогодні, 23 липня 2018 року, обстріляли позиції операції об'єднаних сил (ООС) в районі Лебединського. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні протягом дня бойовики один раз відкривали вогонь по українським позиціям. Повідомляється, що під обстріли, які бойовики здійснювали з протитанкових гранатометів, потрапили позиції ООС у районі Лебединського, втрат серед українських військових немає.

"Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що за 22 липня на Донбасі поранення отримав один український військовий.