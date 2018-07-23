Бойовики обстріляли позиції ООС в районі Лебединського, - штаб

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 18:10
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів на Донбасі ніхто з військових не постраждав

Бойовики на Донбасі сьогодні, 23 липня 2018 року, обстріляли позиції операції об'єднаних сил (ООС) в районі Лебединського. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні протягом дня бойовики один раз відкривали вогонь по українським позиціям. Повідомляється, що під обстріли, які бойовики здійснювали з протитанкових гранатометів, потрапили позиції ООС у районі Лебединського, втрат серед українських військових немає.

"Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

Бойовики обстріляли позиції ООС в районі Лебединського, - штаб

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що за 22 липня на Донбасі поранення отримав один український військовий.

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