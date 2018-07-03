Боевики 21 раз обстреляли позиции ООС из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия  

В результате боевых действий ранен 1 украинский военный

Пророссийские боевики за прошедшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских военных в районе проведения Операции Объединенных сил. В результате боевых действий был ранен 1 украинский военный, говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, боевики вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также отмечается, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"Змінимо країну разом" «Змінимо країну разом» #ООС #операція_ОС На Донеччині, у місті Мангуш, стартував третій районний молодіжний форум «Змінимо країну разом». Цей форум має на меті допомогти молоді приєднатися до справи розбудови свого рідного краю, надає їй можливість брати участь у соціально-економічному розвитку регіону. У свою чергу Об’єднані сили всебічно сприятимуть молоді у питаннях розвитку Донецької та Луганської областей, адже тільки разом ми зможемо зробити Донбас вільним та процвітаючим. Разом до перемоги! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 30 червня 2018 р.

За прошедшие сутки враг вел обстрел в районе Светлодарской дуги.

"Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты обстреляли защитников Песков из противотанковых гранатометов.

На Мариупольском направлении наблюдалось наибольшая количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкиное, Павлополь, Чермалык и Лебединское.

По уточненным данным разведки, 2 боевиков ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил с 8:00 до 18:00 2 июля.