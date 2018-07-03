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Бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС з кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 08:26
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті бойових дій поранений 1 український військовий

Проросійські бойовики за минулу добу 21 раз обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил. В результаті бойових дій був поранений 1 український військовий, йдеться в повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, бойовики вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що на Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримське і Причепилівка, де ворог застосовував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

 
"Змінимо країну разом"

«Змінимо країну разом» #ООС #операція_ОС На Донеччині, у місті Мангуш, стартував третій районний молодіжний форум «Змінимо країну разом». Цей форум має на меті допомогти молоді приєднатися до справи розбудови свого рідного краю, надає їй можливість брати участь у соціально-економічному розвитку регіону. У свою чергу Об'єднання єднані сили всебічно сприятимуть молоді у питаннях розвитку Донецької та Луганської областей, адже тільки разом ми зможемо зробити Донбас вільним та процвітаючим. Разом до перемоги! Слава Україні!

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 30 червня 2018 р.

За минулу добу ворог вів обстріл в районі Світлодарскої дуги.

"Там наші позиції обстрілювалися з стрілецької зброї в районі населених пунктів Луганське та Новозвановка", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на Донецькому напрямку окупанти обстріляли захисників Пісків з протитанкових гранатометів.

На Маріупольському напрямку спостерігалася найбільша кількість провокацій у районі населених пунктів Водяне, Гнутово, Широкине, Павлопіль, Чермалик і Лебединське.

За уточненими даними розвідки, 2 бойовиків поранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики 8 раз обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил з 8:00 до 18:00 2 липня.

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Теги публікації: обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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