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Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, несмотря на перемирие на Донбассе

Донбасс, Вторник 28 июля 2020 13:36
Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, несмотря на перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Потерь со стороны украинских подразделений нет

По состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении от начала суток. Боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В штабе сообщают, что потерь со стороны украинских подразделений нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении минувших суток на участках ответственности украинских подразделений были зафиксированы 3 факта нарушения режима прекращения огня.

Отметим, что 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военный.

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