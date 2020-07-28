Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, несмотря на перемирие на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь со стороны украинских подразделений нет

По состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении от начала суток. Боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В штабе сообщают, что потерь со стороны украинских подразделений нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении минувших суток на участках ответственности украинских подразделений были зафиксированы 3 факта нарушения режима прекращения огня.

Отметим, что 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен украинский военный.