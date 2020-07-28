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Бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів, попри перемир'я на Донбасі

Донбас, Вівторок 28 липня 2020 13:36
Бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів, попри перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Втрат з боку українських підрозділів немає

Станом на 12:00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку від початку доби. Бойовики обстріляли українські позиції неподалік Шумів з підствольного гранатомету.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У штабі повідомляють, що втрат з боку українських підрозділів немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.

Зазначимо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 26 липня, озброєні формування Росії 13 раз порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу поранено українського військового.

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