Боевики обстреляли позиции ООС из гранатомета и стрелкового оружия

В понедельник, 9 августа, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденное. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военные открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.