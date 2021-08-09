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Боевики обстреляли позиции ООС из гранатомета и стрелкового оружия

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Донбасс, Понедельник 09 августа 2021 17:45
Боевики обстреляли позиции ООС из гранатомета и стрелкового оружия Фото: с начала суток на Донбассе без потерь (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 августа, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденное. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военные открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 8 августа, боевики четыре раза нарушили "тишину".

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