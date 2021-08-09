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Бойовики обстріляли позиції ООС з гранатомета і стрілецької зброї

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Донбас, Понеділок 09 серпня 2021 17:45
Бойовики обстріляли позиції ООС з гранатомета і стрілецької зброї Фото: з початку доби на Донбасі без втрат (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 9 серпня, російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Південне. Окупанти обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 серпня, бойовики чотири рази порушили "тишу".

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