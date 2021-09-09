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Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерии и гранатометов: двое бойцов ранены

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 08:02
Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерии и гранатометов: двое бойцов ранены Фото: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов и артиллерии (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня за прошедшие сутки, 8 сентября. В результате обстрелов оккупантов, два бойца получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Боевики обстреляли Опытное и Авдеевку из минометов 120-го калибра. В район Павлополя оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Широкино враг вел прицельный огонь по позициям наших бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка", - говорится в сообщении.

В районе Золотого-4 боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов оккупантов двое бойцов ООС получили ранения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь из вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями. Кроме того, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК проинформировали представителей ОБСЕ.

Напомним, что боевики размещают запрещенную договоренностями военную технику на Донбассе. В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ заметили 4 танка.

Ранее сообщалось, что боевики сбрасывают с беспилотников самодельные мины, которые угрожают мирным жителям Донбасса. В жилой сектор Зайцево прилетело две такие мины.

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