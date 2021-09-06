Беспилотник боевиков сбросил на жилой район Зайцево две самодельные мины

Пророссийские боевики сегодня утром сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор населенного пункта Зайцево на Донбассе. Инцидент произошел около 4:20 на северной окраине жилого сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил .

Одна из самодельных мин не сработала. Мирные жители населенного пункта в результате обстрела не пострадали.

"Взрывные устройства были изготовлены с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластичного взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов были использованы специально изготовлении кассеты со стальными шарами диаметром до 6 мм", - рассказали в штабе.

В командовании отмечают, что оккупанты начали все чаще применять беспилотники против Вооруженных сил Украины. Только за последнюю неделю боевики пять раз запускали беспилотники на Донбассе.

"Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы досудебного расследования Украины и станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле", - добавили в штабе.

Фото: боевики сбросили бомбы на жилой сектор Зайцево (фото facebook.com/pressjfo.news)