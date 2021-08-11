Боевики обстреляли поле возле прифронтового Нью-Йорка

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали преступление, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

Неразорвавшиеся боеприпасы не выявили, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ.



"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - отметили селяне.

Отмечается, что плодородные черноземы является крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию.