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Боевики обстреляли поле возле прифронтового Нью-Йорка

Автор: Артур Родивилов

Боевики продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. На этот раз российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого сельчане только успели собрать урожай зерновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку ВСУ "Север".

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали преступление, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

Неразорвавшиеся боеприпасы не выявили, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - отметили селяне.

Отмечается, что плодородные черноземы является крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию.

Напомним, оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Из семи открытых пунктов полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской.

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