Боевики обстреляли поле возле прифронтового Нью-Йорка

Боевики продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. На этот раз российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого сельчане только успели собрать урожай зерновых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку ВСУ "Север".
Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали преступление, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.
Неразорвавшиеся боеприпасы не выявили, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ.
"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - отметили селяне.
Отмечается, что плодородные черноземы является крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию.
Напомним, оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Из семи открытых пунктов полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской.